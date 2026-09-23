Asya’da çip rallisi hız kesti: ABD ve Avrupa vadelileri temkinli

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Küresel piyasalarda yeni günün merkezi Asya. Güney Kore ve Tayvan’da çip hisseleri alımları desteklerken ilk saatlerdeki güçlü hareketin kalıcılığı sınırlı kaldı. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri ise Asya’daki yükselişi şimdilik güçlü biçimde takip etmiyor.

KOSPI yüzde 2’ye yakın yükseldi, kazanç eridi

Güney Kore borsası güne bölgenin en güçlü başlangıçlarından biriyle girdi. KOSPI açılışta yüzde 1,94 yükselerek 7 bin 153 puanın üzerine çıktı.

Ancak sabahın ilerleyen saatlerinde kâr satışları devreye girdi. Endeks 11.20 itibarıyla kazancını yüzde 0,08’e kadar düşürdü.

Samsung Electronics yaklaşık yüzde 1,9 artıda kalırken SK Hynix’te yükseliş yüzde 0,1 civarına geriledi. İlk işlemlerde her iki çip üreticisindeki kazançlar yüzde 2’nin üzerindeydi.

Bu hareket, Asya’daki teknoloji rallisinin sürdüğünü ancak yatırımcıların son yükselişlerin ardından kâr almaya da başladığını gösteriyor.

Tayvan güçlü, Hong Kong geride

Bölgenin diğer teknoloji merkezi Tayvan’da görünüm daha güçlü. TAIEX yüzde 1’e yaklaşan yükselişle Asya’nın öne çıkan endekslerinden biri olurken yapay zekâ ve yarı iletken hisseleri alımları destekliyor.

Hong Kong’da ise Hang Seng yaklaşık yüzde 0,1 geriliyor. Çin ana karasında Shanghai Bileşik Endeksi yataya yakın seyrediyor.

Böylece Asya’da tek yönlü bir yükseliş yerine teknoloji ağırlığı yüksek piyasaların öne çıktığı daha seçici bir tablo oluşuyor.

Japonya piyasaları resmi tatil nedeniyle kapalı.

ABD vadelileri ralliyi takip etmiyor

Asya’da çip hisselerinin güçlü açılışına rağmen ABD vadeli endekslerinde belirgin bir yukarı hareket görülmüyor.

S&P 500 vadeli kontratları yataya yakın seyrederken Nasdaq vadeli işlemlerinde de sınırlı değişim görülüyor.

Bu görünüm yatırımcıların teknoloji hisselerindeki son yükselişin ardından yeni pozisyon almak için acele etmediğini gösteriyor. Özellikle ABD tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini koruması, hisse senetlerindeki yükselişin genele yayılmasını zorlaştırıyor.

Piyasa açısından bundan sonraki kritik nokta, Asya’daki çip talebinin Wall Street vadeli işlemlerine yeniden güçlü biçimde yansıyıp yansımayacağı olacak.

Avrupa vadelileri sınırlı artıda

Avrupa tarafında açılış öncesi görünüm Asya’dan daha sakin.

Euro Stoxx 50 vadeli kontratları yaklaşık yüzde 0,2 yükselirken bölgede güçlü bir risk alma hareketi henüz oluşmuş değil.

Avrupa piyasaları açısından petrol fiyatlarının seyri, tahvil faizleri ve büyüme görünümü önemini koruyor. Enerji maliyetlerinin yeniden yükselmesi, özellikle sanayi ve tüketici şirketleri üzerindeki baskıyı artırabilir.

Bu nedenle Avrupa borsalarının açılışta Asya’daki teknoloji hareketini ne ölçüde takip edeceği günün ilk önemli göstergelerinden biri olacak.

Petrol ve faizler yönü belirleyecek

Küresel borsaların seyrinde teknoloji hisselerinin yanında enerji fiyatları da belirleyici durumda.

Petroldeki son geri çekilme enflasyon baskısının yeniden hızlanacağı endişesini bir miktar azaltırken ABD tahvil faizlerinin yüzde 5 sınırının altında kalmasına yardımcı oluyor.

Ancak Orta Doğu’dan gelecek yeni gelişmeler petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıyabilir. Böyle bir hareket tahvil faizleri üzerinden özellikle yüksek değerlemelere sahip teknoloji hisselerinde baskı yaratabilir.

Şimdi gözler rallinin genişleyip genişlemeyeceğinde

Asya piyasalarındaki sabah hareketi, küresel rallinin hâlâ teknoloji ve yarı iletken hisselerine bağımlı olduğunu gösteriyor.

Güney Kore’de açılış kazançlarının kısa sürede geri verilmesi de yatırımcıların yükselişi takip ederken daha seçici davrandığını ortaya koyuyor.

Günün devamında Avrupa borsalarının açılışı ve ABD vadeli işlemlerinin yönü yakından izlenecek. Teknoloji dışındaki sektörlerin de alımlara katılması halinde yükselişin tabanı genişleyebilir. Bunun gerçekleşmemesi durumunda küresel borsalarda dar bir teknoloji rallisi görünümü korunacak.