Avrupa borsaları alış ağırlıklı açıldı
Avrupa borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izleniyor.
Güne yükselişle başlayan Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 artarak 384,64 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,4 yükselerek 7.317,48 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,3 artışla 12.638,01 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 5.275,11 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 10.234,70 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi de yüzde 0,3 primle 22.502,95 puanda seyrediyor.
Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olmasının etkisiyle Avrupa piyasalarında iç dinamiklerin öne çıkacağına işaret ederek, 1,1743 ile son bir ayın en düşük seviyesini gören euro/dolar paritesinin seyrinin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Kaynak: AA