Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 7.940 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 7.383 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 primle 9.491 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla 27.958 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi cuma günü yüzde 0,3'lük yükselişle 1,0633'ten kapanmasının ardından bugün yüzde 0,2 artışla 1,0654'ten işlem görüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalar yakından takip edilirken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın cumartesi günü verdiği demeç sonrası risk iştahının arttığı görülüyor.

Lagarde, enflasyonun gelecek aylarda yavaşlamasının beklendiğini kaydederek, çekirdek enflasyonun hala çok yüksek olduğunu vurguladı. Ekonominin şimdilik dayanıklı kalmaya devam ettiğini ifade eden Lagarde, bu ayki toplantıda çok büyük ihtimalle 50 baz puanlık faiz artışına gidileceğini bildirdi.

Lagarde, ekonomiyi gereğinden fazla yavaşlatmak istemediklerini de belirterek, ECB'nin projeksiyonlarına göre Avro Bölgesi ekonomisinin 2023'te resesyona girmesinin beklenmediğini aktardı.

Analistler, resesyon riskinin azaldığına işaret eden veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yaz aylarında faiz artırımlarını durdurabileceği beklentileri ile küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini kaydederek, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesinde perakende satışlar, ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını ifade etti.