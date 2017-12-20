Avrupa borsaları karışık açıldı
Avrupa borsaları güne karışık seyirle başladı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,25 kazançla 13.249,12 puana yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 azalışla 7.537,65 puandan işlem gördü.
Avrupa borsaları, güne İngiltere ve Fransa hariç yükselişle başladı.
Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 yükselişle 391,15 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,09 azalışla 7.537,65 puan oldu.
Almanya'da açıklanan Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) kasımda yüzde 0,1 ile beklentilerin altında artması sonrasında DAX endeksi yüzde 0,25 kazançla 13.249,12 puanda seyrediyor.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybıyla 5.377,99 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,22 primle 22.321,05 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,01 artışla 10.235,30 puan seviyelerinde bulunuyor.
Kaynak: AA