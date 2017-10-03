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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,15 artışla 390,72 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 yükselerek 7.468,11 puana, İspanya'da IBEX 35 yüzde 0,02 değer kazanarak 10.257,50 puana ve Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 artarak 5.367,41 puana ulaştı.

Resmi tatil nedeniyle işlem yapılmayan Almanya'daki DAX 30 endeksi 12.902,65 puanda sabit kaldı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,12’lik kayıpla 22.784,82 puan seviyesine geriledi.

Euro/dolar paritesi (TSİ) 19.19 itibarıyla yüzde 0,18'lik artışla 1,1751 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA

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