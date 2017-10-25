Avrupa borsaları satıcılı
Avrupa borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.
Satıcılı bir seyir izleyen Avrupa borsalarında açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 388,75 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 7.519,00 puan oldu.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 12.998,45 puana, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 22.574,40 puana gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi 5.394,70 puanla önceki kapanış seviyesinin hemen altında seyrediyor.
Katalonya krizine ilişkin çözüm bulunabileceği beklentileri ile dün yükselen İspanya'da IBEX 35 endeksi ise bugüne düşüşle başlaması sonrası yüzde 0,1 gerileyerek 10.199,40 puana indi.
Analistler, İspanya'da hükümet ve Katalonya Özerk Yönetimi tarafından gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini belirterek, bugün İngiltere'nin büyüme verisinin de yatırımcıların odak noktasında olacağını kaydetti.
Kaynak: AA