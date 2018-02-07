ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,97 artışla 380,13 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,93 kazançla 7.279,42 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,60 artarak 12.590,43 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,86 artışla 22.986,18 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,82 yükselişle 5.255,90 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,70'lik kazançla 9.976,90 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.47 itibarıyla yüzde 0,92'lik düşüşle 1,2261 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

Son dakika avrupa borsa

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.