Avustralya'da enflasyon 32 yılın zirvesinde

Avustralya İstatistik Bürosu'na göre artış, gıda, otomotiv yakıtı ve yeni konut inşaatlarındaki yüksek fiyatlar tarafından desteklendi.

Fiyatlar en çok sırasıyla yüzde 13,3 ve yüzde 7,6 ile yurtiçi ve yurtdışı seyahatle ilgili maliyetlerde arttı.

Ekonomistler enflasyonun, Avustralya Merkez Bankası'nın yüzde 8'lik tahmininin altında, yüzde 7,5 artacağını tahmin ediyorlardı. Mal fiyatları yüzde 9,5 arttı, bu önceki çeyreğe göre yüzde 9,6'dan biraz daha az bir baskı hizmet maliyeti yüzde 5,5 artarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.