Bakır fiyatları küresel belirsizlikle yeniden yükselişte!

Bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland üzerinden gündeme getirdiği gümrük vergisi tehditlerinin dolar üzerinde baskı oluşturması ve Çin'in ekonomik büyüme hedefini tutturmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti.

Piyasalarda artan belirsizlik ortamı, yatırımcıların emtia piyasalarına yönelmesine neden oldu.

Londra Metal Borsası'nda bakır, Şanghay saatiyle 11.15 itibarıyla yüzde 1,3 değer kazanarak ton başına 12 bin 965 dolardan işlem gördü.

8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi tehdidi

Trump, Grönland'ı satın alma planına karşı çıkan Almanya ve Birleşik Krallık'ın da aralarında bulunduğu sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Söz konusu adım, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken, değerli metallerdeki yükseliş temel metallere de yansıdı. ABD ile Avrupa arasında olası bir ticaret geriliminin sanayi talebi üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, fiyatlardaki yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

Arz sıkıntısı fiyatları destekliyor

Son beş aydır ralli sürecinde olan bakırda yükselişin temel nedenlerinden biri arz sıkıntısı olarak öne çıkıyor. Piyasada yaşanan tedarik eksikliklerinin fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtiliyor.

Yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme de talebi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor. Kablolama ve yenilenebilir enerji ekipmanlarında yoğun şekilde kullanılan bakır, bu alanlardaki yatırımların artmasıyla daha fazla talep görüyor.

Çin kaynaklı güçlü alımlar da fiyat artışında etkili oluyor. Çin'de birçok metalde gözlenen yoğun alım faaliyetleri ile yatırımcıların geleneksel finansal varlıklardan uzaklaştığı ve debasement trade (paranın değer kaybına karşı korunma ticareti) olarak adlandırılan eğilimin güçlenmesi, bakır fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.