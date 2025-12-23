Bakır fiyatları rekor tazeledi: Tonu 12 bin doları aştı

Bakır fiyatları, küresel arzda yaşanan kesintiler ve ticaretteki aksaklıkların etkisiyle tarihi zirvesini yeniledi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakırın ton fiyatı yüzde 0,9 artarak 12.031,50 dolara çıktı ve böylece ilk kez 12 bin dolar seviyesinin üzerine yükseldi.

Günün ilerleyen saatlerinde ise bakır, yüzde 0,85 primle 12.026,50 dolar/ton seviyesinden işlem görüyor.

Üretim aksamaları ve Trump'ın gümrük tarifeleri etkili oldu

Fiyatlardaki yükselişte, başta büyük madenlerde yaşanan üretim aksamaları ile ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri gündemiyle bağlantılı ticari belirsizliklerin etkili olduğu belirtiliyor.

Yıl başından bu yana yüzde 37'lik artış

Bakır fiyatları yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 37 artış gösterirken, bu performans 2009'dan bu yana kaydedilen en güçlü yıllık yükseliş olarak dikkat çekiyor.

Piyasa analistleri, 2025 yılında büyük ölçekli madenlerde karşılaşılan ciddi operasyonel sorunların üretimi önemli ölçüde sekteye uğrattığını ve bunun küresel bakır piyasasında belirgin bir arz açığına yol açtığını ifade ediyor.