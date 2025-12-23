Gümüş neden altından daha hızlı yükseliyor? İşte yanıtı...

Küresel yatırımcılar ve merkez bankaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın alışılmışın dışındaki ekonomi politikaları ve artan jeopolitik riskler nedeniyle bu yıl güvenli limanlara yöneldi. Bu eğilim, hem altın hem de gümüş fiyatlarını tarihi zirvelere taşıdı.

Altın, pazartesi günü yüzde 1’i aşan yükselişle ons başına 4497 dolara çıkarak ekimde kırdığı rekoru geride bıraktı. Yıl başından bu yana altındaki toplam yükseliş yaklaşık yüzde 65’e ulaştı.

Petrolü de geçti

Ancak asıl dikkat çeken performans gümüşten geldi. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2,7’ye varan artışla 69 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Böylece bir ons gümüşün fiyatı, ABD ham petrolünün varil fiyatını (yaklaşık 57 dolar) aşmış oldu.

Nadir görülen tersine dönüş

Bu durum, piyasalarda son derece nadir görülen bir tersine dönüş olarak kayda geçti. En son benzer bir tablo 1980’lerde görülmüştü.

Tarihte gümüşün petrolü ilk kez geçtiği yıl 1968’di. O dönemde ABD hükümetinin gümüş piyasasına yönelik politikaları ve petrol fiyatlarının uzun süre düşük seyretmesi bu farkı yaratmıştı.

Bugünkü tablo ise çok daha çarpıcı... 2025’te petrol fiyatları yaklaşık yüzde 20 düşüşle, pandemi yılı olan 2020’den bu yana en sert yıllık kayba doğru ilerlerken; gümüş fiyatları yüzde 100’ü aşan bir artış kaydetti.

Gümüş neden daha hızlı yükseliyor?

Gümüşü altından ayıran en önemli unsur, yalnızca değerli bir maden değil aynı zamanda kritik bir sanayi girdisi olması.. Elektrikli araçlar, bataryalar, devre kartları ve anahtarlarda kullanılıyor. Güneş panellerinin temel bileşenlerinden biri... Tıbbi cihazlarda ve kaplamalarda yaygın olarak tercih ediliyor.

Küresel stok seviyeleri tarihi diplerde

Bu alanlarda talep hızla artarken, küresel stok seviyeleri tarihi diplerde. Arz sıkışıklığı ihtimali, fiyatları daha da yukarı itiyor.

Altın gibi gümüş de Hindistan ve Çin’de mücevher ve sikke olarak yoğun talep görüyor. Ayrıca gümüşün ons başına fiyatının altına kıyasla çok daha düşük olması, küçük yatırımcılar için erişilebilirliğini artırıyor.

Piyasa dinamikleri açısından bakıldığında, gümüş fiyatları değerli metal rallilerinde altına kıyasla daha hızlı ve sert hareket etme eğiliminde...