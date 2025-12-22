İslam Memiş: Gümüşte balon şişiyor, en küçük iğne patlatabilir

Noel tatili nedeniyle çarşamba gününe kadar yurt dışı piyasalar durgun. Tatilin hafta boyunca etkisini sürdürmesi, ekonomik veri açısından yoğun bir gündem oluşmasını engelliyor.

Altın ve gümüşte rekorlar gerekçesiz

Haber Global canlı yayınına katılan finans analisti İslam Memiş, altın ve gümüşün haftaya yükselişle başladığını belirtti; ons altında 4400 dolar, gümüşte ise gramda 95 TL ve ons bazında 69 dolar seviyelerinin görüldüğünü ifade etti. Bu yükselişlerin arkasında somut bir ekonomik gerekçe bulunmadığını vurgulayan Memiş, “Bu tarafı adeta üflemeye devam ediyorlar, bu ciddi can yakabilir” dedi.

Özellikle ilk kez yatırım yapacaklar için gümüşün son derece riskli olduğunu söyleyen Memiş, gümüşün yatırımcıyı aylarca bekletebileceğini dile getirdi. Yılın bitimine günler kala ısrarlı yükselişlerin manipülasyon ihtimaline işaret ettiğini belirtti.

Petrolde baskı var ama kalıcı değil

Petrol cephesinde ABD’nin Venezuela’nın petrol ihracatını engellemek amacıyla üç petrol gemisine el koymasının fiyatlarda yüzde 1’lik tepki alımı yarattığını aktaran Memiş, buna rağmen güçlü bir yükseliş olmadığını söyledi. 58 doların önemli bir destek olduğunu, genel görünümün ise negatif seyrettiğini ifade etti.

Harcamalarınızı gözden geçirin

Piyasaların sakin olduğu bu haftada Memiş, yatırımcılara bir yıllık finansal değerlendirme yapmalarını önerdi. Eğitimden tatile kadar tüm harcamaların gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Memiş, banka ve kredi kartı hareketlerinin incelenmesini, 2026 yılı için net bir yol haritası oluşturulmasını tavsiye etti.

“Gümüş konuştukça balon büyür”

Gümüşte 75-80 dolar seviyelerine hızlı bir çıkışın ardından 50-60 dolar bandına sert geri çekilmeler yaşanabileceğini söyleyen Memiş, “Gümüş altın gibi değildir, yatırımcıyı süründürebilir” uyarısında bulundu. 2026 için uzun vadede 120 TL ve 75 dolar beklentisi korunurken, mevcut fiyatların teknik olarak mantıklı olmadığını vurguladı.

Memiş, piyasadaki bu yükselişleri “içi boş ama hızla şişirilen bir balona” benzeterek, en küçük bir kâr satışının bile sert bir düşüşe yol açabileceğini ve yatırımcıda hayal kırıklığı yaratabileceğini sözlerine ekledi.