Arçelik'ten Koç Holding'e hisse satışı kararı

Arçelik, şirket sermayesinin yüzde 7,1'ine karşılık gelen geri alınmış payların Koç Holding A.Ş.'ye satışına karar verdi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, işlem 108,29 TL baz fiyat üzerinden gerçekleştirilecek.

Son 10 iş günü fiyatlarının ortalaması esas alındı

Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Arçelik'in mülkiyetinde bulunan ve toplam 48 milyon TL nominal değerli geri alınan paylar, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ile Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında değerlendirildi. Baz fiyatın, son 10 iş gününde oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması esas alınarak belirlendiği bildirildi.

Borsa İstanbul'a bugün başvuru yapılacak

Bu kapsamda söz konusu payların, toplam 5 milyar 197 milyon 920 bin TL bedelle, nakden ve peşin olarak Koç Holding'e devredilmesi planlanıyor. İşlemin tamamlanabilmesi için Borsa İstanbul'a bugün başvuru yapılacağı kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, satış işleminin gelir tablosu üzerinde bir etkisinin olmayacağı vurgulandı. Buna göre, 30 Kasım 2025 tarihli satın alma gücüne göre endekslenmiş maliyeti 10 milyar 33 milyon 344 bin 21 TL olan payların satışından, geçmiş yıl kârları/zararları kaleminde 4 milyar 835 milyon 424 bin 22 TL tutarında azalış kaydedilecek.

Özkaynaklarda net 5 milyar TL'lik artış öngörüsü

Öte yandan, özkaynaklar altında kısıtlanmış yedekler içinde izlenen geri alınan paylara ilişkin 10 milyar 33 milyon 344 bin 21 TL tutarındaki yedeklerin serbest bırakılarak geçmiş yıl kârlarına aktarılması öngörülüyor. Bu düzenlemeyle birlikte, işlem sonucunda geçmiş yıl kârları kaleminde ve toplam özkaynaklarda net 5 milyar 197 milyon 920 bin TL artış oluşması bekleniyor.

İşlemin nihai mali etkisinin, kamuoyuna açıklanacak 2025 yılı finansal tablolarında yer alacağı ifade edildi.