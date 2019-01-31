Bankaların net faiz geliri yüzde 29 arttı

31 Ocak 2019

BDDK verilerine göre, bankaların geçen yılki kârı yüzde 10 artışla 53.52 milyar lira oldu.

Bu dönemde bankaların elde ettiği toplam faiz geliri, 2017 yılına kıyasla yüzde 48,9 arttı. 2017'de 247,5 milyar lira olan bankaların faiz geliri, 2018'de 368,5 milyar liraya çıktı.

Geçen yıl bankalar kredilerden 282,1 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 56,6 milyar lirası tüketici kredilerinden, 11,2 milyar lirası kredi kartlarından, 36,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 178 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

Bankaların takipteki alacaklardan aldığı faiz de aynı dönemde yüzde 304,3 artarak 1 milyar 263 milyon liradan 5 milyar 105 milyon liraya yükseldi.

Faiz gideri yüzde 65,8 arttı

Sektörün toplam faiz gideri ise geçen yılın tamamında 2017 yıl sonuna göre yüzde 65,8 artarak 222,3 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı da yüzde 62,1 artışla 152 milyar liraya dayandı.

Sektörün faiz giderlerinin yüzde 68,3'ü mevduata ve yüzde 10,8'i bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bu sonuçlarla bankaların net faiz geliri, geçen yıl sonunda bir önceki yıla göre yüzde 28,9 artarak 146,2 milyar liranın üzerini gördü.