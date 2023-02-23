BES katkı fonlarının hisse alımları bitti mi?

Ufuk KORCAN

Deprem felaketi sonrasında işleme açılan borsada panik satışların önüne geçilmesi için bir dizi önlem hayata geçirilmişti. Bu önlemler arasında Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) devlet katkılı fonların portföylerinde hisse payının artırılması borsaya ek talep yaratmıştı.

Önceki uygulamada devlet katkısı fon portföyünün asgari yüzde 70'inin TL cinsinden borçlanma araçlarında, gelir ortaklığı senetlerinde veya kira sertifikalarında değerlendirilmesine yönelik maddede yapılan düzenlemeyle söz konusu oran yüzde 50'ye indirildi. BIST 30, BIST likit banka, BIST banka dışı likit 10 ve BIST katılım 30 endeksleri ile BIST 100 , BIST sürdürülebilirlik endeksi, BIST kurumsal yönetim endeksi ve Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki payların oranı da yüzde 10’dan yüzde 30'a çıkarılmıştı.

Alımlar tamamlandı

Fonların yeni oranlara göre portföylerini şekillendirmeleri için de 10 günlük bir uyum süresi verilmişti. Bu fonların BEFAS’taki verilerine baktığımızda, 10 günlük süre dolmadan portföylerinin minimum yüzde 30’unu hisse senedi veya borsa yatırım fonları katılım paylarına ayırma şartını tamamladıkları görülüyor. 12 adet devlet katkı fonlarının toplam portföy büyüklükleri dünkü BEFAS verilere göre 46 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

Bu tutarın 11.7 milyar TL’lik kısmını hisse senedi, 3.3 milyar TL’lik kısmı da borsa yatırım fonları oluşturdu. Toplam portföyde hisse ve borsa yatırım fonlarının payı yüzde 32.79’a ulaşmış durumda. Başka bir ifadeyle fonlarda hisselerin payı yüzde 30’luk alt sınırın 1.3 milyar TL üzerine çıktı. Düzenlemeye göre bu oran maksimum yüzde 50 olabiliyor.

Hisselerde sert hareket

Emeklilik fonlarının hisse payını artırmak için yaptıkları alımlar Borsa İstanbul’da da endeksi 4.505 puandan 5.320 puana kadar yaptığı hareketi desteklemişti. Fonların alt sınır şartını sağlamalarının ardından alımların hız kesmesi endekste de etkili olmuşa benziyor. Bu süreçte fonların özellikle deprem bölgelerinin yeniden inşaa sürecinden pay alabilecek çimento, demir çelik sektörü hisselerindeki alımları bu hisselerde ciddi hareketlere neden oldu.

Fon bazında baktığımızda 10.1 milyar TL ile en büyük portföye sahip olan Türkiye Hayat ve Emeklilik Katkı Emeklilik Yatırım Fonu’nda (VEI) hisse senedinin payı yüzde 24.58, borsa yatırım fonlarının payı ise yüzde 9.88 seviyesinde. Hisse payının en yüksek olduğu fon ise yüzde 46.95 ile Viennalife Katkı Emeklilik Fonu’nda. Anadolu Hayat Katkı Emeklilik Fonu’nda bu oran yüzde 30.21, Agesa Hayat Katkı Emeklilik Fonu’nda yüzde 36.8, Allianz Yaşam Katkı Emeklilik Fonu’nda yüzde 31.32, Garanti Katkı Emeklilik Fonu’nda ise yüzde 31.68.

Borsada 5.144 puan kritik!

BIST 100 Endeksi’nin teknik görünüme gelirsek… Endeks haftalık bazdaki grafikte hala 2 Oca 2023 haftasında başlattığı düşüş trendini etkisi atında. Bu trendin direnç noktası bu hafta için 5 bin 340 puan seviyesine denk geliyor. Belirli bir rahatlama ve satış baskısının azalması için endeksin kesinlikle bu trendin direnç noktasını kırması şart.

Bu gerçekleşmezse kısa vadeli trendin şu an için aşağı yönlü olduğu söylenebilir. Bunun yanında 5 bin 144 puan desteğinin de kuvvetlenmesi gerekiyor. Yukarıda bahsettiğimiz direnç seviyesinin kırılamaması ve 5 bin 144 puanı korunamaması aşağı yönlü riskleri artıracak öneme sahip. Olumsuz olarak adlandırdığımız bu senaryonun gerçekleşmesi endekste 4 bin 961 puan seviyesi ara destek noktası olmak üzere 4 bin 500 puanlı seviyelere kadar gerileme riskini artırabilir. Olumlu senaryoda ise 5 bin 340 puan trend direncinin kırılması endekste yeniden 5 bin 500 – 5 bin 700 bandının test edilmesini sağlayabilir.