BofA'dan yatırımcılara kritik uyarı: Risk azaltmanın zamanı geldi

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Bank of America (BofA), yatırımcıların risk alma iştahının son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirterek portföylerde daha temkinli bir duruş benimsenmesini tavsiye etti.

Risk iştahı son 5 yılın zirvesinde

Michael Hartnett liderliğindeki stratejistler tarafından hazırlanan rapora göre, bankanın piyasalardaki risk iştahını ölçen Bull & Bear Göstergesi 9,7 seviyesine yükselerek 2021'den bu yana en yüksek düzeye çıktı. Ekip, yatırımcı iyimserliğinin arkasındaki nedenler olarak genişleyen hisse senedi piyasalarını, yüksek getirili borçlanma araçlarına yönelik güçlü sermaye girişlerini ve daralan getiri farklarını işaret etti.

'Savunma amaçlı varlıklara yönelin' önerisi

Stratejistler, ekonomideki, para politikasındaki ve yapay zekadaki olumsuz sürprizlere karşı portföyleri korumaya yardımcı olmaları gerektiğini söyleyerek savunma amaçlı varlıkları önerdi.

Hartnett da, "Yatırımcıların riskli varlıklardan çekilmelerini veya bazı savunma amaçlı varlıklara, uzun vadeli yatırım araçlarına ve ABD dolarına yönelmelerini öneriyoruz" dedi.

Hisse senetleri rekor seviyelerde

Bu uyarı, yatırımcıların olumlu sonuçların ardından yarı iletken hisselerine geri dönmesi ve yapay zeka rallisinin ivme kaybettiği endişelerini hafifletmesiyle birlikte geldi. Hem ABD, hem de Avrupa'daki güçlü bilançolar da piyasa duyarlılığını daha da güçlendirdi.

Hisse senetleri bu hafta Atlantik'in her iki yakasında da rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcılar şimdi Fed'in bir sonraki hamlesine dair yeni ipuçları için bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunu bekliyor. Beklenenden daha güçlü veriler, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerini güçlendirerek riskli varlıklarda bir geri çekilmeye yol açabilir.