Borsa, 106 bin puanı aştı

28 Mayıs 2018

Günün ilk yarısında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.900,35 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,91, holding endeksi de yüzde 2,93 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısını yükselişle tamamlarken, en fazla kazandıran yüzde 6,19 ile spor oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlandığını ve uygulamaya 1 Haziran 2018'de başlanacağını bildirmesinin ardından 106.251,78 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 106.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

TCMB yaptığı duyuruda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağını belirterek, "Bu oran, mevcut fonlama faizine (yüzde 16,50) eşitlenecektir. Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla eksi/artı 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir. Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018'de başlanacaktır. Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Analistler, açıklamanın ardından Türk lirası varlıkların değer kazandığını belirterek, dolar kurunun sert düşüşle 4,5609 liraya kadar gerilediğini kaydetti.

Dolar/TL, saat 13.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,8 değer kaybederek 4,5750'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2,8 değer kaybıyla 5,3310'dan, sterlin/TL de yüzde 2,7 düşüşle 6,0970'ten satılıyor.

Analistler, ABD ve İngiltere piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu belirterek, öğleden sonra Türk lirası varlıkların pozitif seyrini korumasının beklendiğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, gün içinde 105.000 puanın destek olarak öne çıkabileceğini söyledi.

Kaynak: AA