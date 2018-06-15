Borsa bu hafta yatırımcısını üzdü

15 Haziran 2018

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle bugün sonlanan haftada Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,39 değer kaybederken, altının yükselişi 3,19'a ulaştı.

BIST 100 endeksi, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 3,5 gün işlem gerçekleştirilen hafta içinde en yüksek 97.186,54, en düşük ise 92.750,94 puanı gördü ve haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,39'luk azalışla 94.540,84 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,19 artarak 193,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,26 yükselişle 1.297,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 308,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 316,00 liraya yükseldi.

Bu hafta euro yüzde 3,60 değer kazanarak 5,4730 liraya, ABD doları da yüzde 3,03'lük yükselişle 4,6270 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,02 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,79 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,35 arasında gerçekleşti.

Kaynak: AA