Borsa, dolar, euro ve altında son durum

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,47 puan değer kazandı.

Dün 5.188,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,94 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 5.211,76 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.176,09, en yüksek ise 5.258,97 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,88 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,33, sanayi endeksi yüzde 0,26 ve hizmetler endeksi yüzde 0,27 geriledi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükseldi, 46'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri VakıfBank, Enka İnşaat, Yapı Kredi, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

ALTININ ONSU

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0610, sterlin/dolar paritesi 1,2140 ve dolar/yen paritesi 137,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6500 liradan, avro 19,7920 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.778 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,4 azalışla 79,5 dolardan işlem görüyor. (AA)