Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,33 değer kaybıyla 105.581,57 puandan tamamladı.



Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 350,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,92, holding endeksi de yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,09 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile madencilik oldu.

Günün ilk yarısında 106.000 puanın üzerini test eden endeks, bu seviyede etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçerek 105.500 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon ve perakende satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.500 puanın üzerinde kalındığı sürece sonraki hedefin 107.800 direnci olacağını kaydetti.