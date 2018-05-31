Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,18 azalışla 102.640,41 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.228,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,03, holding endeksi de yüzde 1 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4,55 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Yükseliş eğilimindeki döviz kurları ve banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla 101.886,91 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve 102.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ile 101.000 puanın destek, 105.000 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu söyledi.