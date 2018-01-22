Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,40 yükseldi

22 Ocak 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,40 değer kazancıyla 115.605,94 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 458,87 puan artarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi de yüzde 0,86 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, haftaya yükselişle başlamasının ardından 116.300 puana ulaştı ve ilk yarıda 115.500-115.750 bandında dengelendi.

Analistler, yurt içi piyasaların geçen hafta artan jeopolitik risklerle negatif bir seyir izlemesinin ardından, Zeytin Dalı Harekatı ile yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptığını söyledi.

Hükümetin harekât öncesinde ve sırasında, doğru ve açık iletişim ile gerek uluslararası kuruluşları gerekse kamuoyunu bilgilendirdiğini belirten analistler, diplomatik bilgilendirmeler sonrasında uluslararası kuruluşlardan gelen ilk açıklamaların piyasaları açılışta pozitif etkilediğini kaydetti.

Analistler, günün ikinci yarısında veri gündeminin zayıf olduğuna işaret ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 115.000 ve 114.400 puanın destek, 117.000 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.