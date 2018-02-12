Borsa ilk yarıda 1.22 değer kazandı

12 Şubat 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını, yüzde 1,22 değer kazanarak 114.972,04 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.381,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi de yüzde 1,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,49 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile turizm oldu.

Avrupa borsalarındaki yüzde 1'i aşan yükselişlerden bulduğu destekle 115.048,68 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 115.000 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 puanın direnç konumuna geldiğini, 112.500 ve 111.000 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

Kaynak: AA