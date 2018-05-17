Borsa, ilk yarıda değer kazandı

17 Mayıs 2018

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,32 artışla 102.488,75 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 330,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi dünkü kapanışın hemen üzerinde seyrederken, holding endeksi ise yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,16 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,98 ile iletişim oldu.

Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin desteğiyle 102.713,90 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 102.500 puanın hemen altında dengelendi.

Analistler, öğlenden sonra ABD'de işsizlik başvuruları ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.000 puanın destek, 103.000 ve 105.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA