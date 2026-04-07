Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 190,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 145,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,38, holding endeksi yüzde 2,04 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 0,44 ile kimya petrol plastik, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,52 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının etkisiyle negatif bir seyir izlerken, yatırımcıların odağı Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışına çevrildi.

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek 13.179,92 puan seviyesini görürken, Trump'ın açıklamaları sonrası küresel piyasalara paralel gelen satışlarla günü negatif seyirle tamamladı.

Analistler, yarın Orta Doğu'daki haber akışının yanı sıra Japonya'da dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile perakende satışlar, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 13.000 ve 13.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.