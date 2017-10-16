Borsa yatay seyretti

16 Ekim 2017

Güne alım ağırlıklı bir seyir ile başlayan ve en yüksek 107.010 puanı gören BIST 100 Endeksi, kar satışları ile 106.000 bölgesine gevşedi. 106,000 üzerinde tutunmaya çalışarak 160.000-106.500 aralığında sıkışık seyir izleyen BIST 100, günü 106.474,46 puan ile (%0,23)248,77 puan artıda tamamladı.

İşlem hacmi 5.130.807.329 TL olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul, ABD TÜFE verilerinin beklentilerin altında açıklanmasının ardından gelişmekte olan ülkelere yönelik risk alma iştahındaki sınırlı yükselişin etkisiyle güne alıcılı bir seyirle başladı.

Jepolitik riskler nedeniyle yükselişin sınırlı kaldığı Borsa İstanbul'da Kerkük'teki gelişmeler ve ABD ile vize krizi ile ilgili olarak bu hafta Türkiye'ye gelecek heyete ilişkin haberler izleniyor.