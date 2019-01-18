Borsa yükselişini sürdürüyor

18 Ocak 2019

Merkez Bankası'nın faiz kararından destek bulan Türk Lirası, gelişen ülke para birimlerine yönelik satış baskısı ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle kazanımlarını törpülerken, BIST 100 endeksi yükselişini sürdürüyor.

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi saat 10:22'de yüzde 0,60 primle 97.400 puanda yer aldı.

Dün, 97.354 puana kadar çıkan endeks günü yüzde 1,47 primle 96.817 puandan tamamlamıştı. Endeks haftaya 90 bin seviyesinden başlamıştı.

TCMB açıklaması ile 5.42'lerden 5.33 seviyelerine gerileyen dolar/TL ise, dün 5.3886'ya kadar yükseldikten sonra bu sabah 5.35 civarında yukarı yönde.

Güne 5.33 seviyesinden başlayan kur, saat 10:22'de yüzde 0,35 artışla 5.3550'de yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,20 yükselişle 6.1030 seviyesindeydi.

Dolar/TL tarafında Suriye kaynaklı jeopolitik riskler ve bu bağlamda ABD ile ilişkilerin takip edildiğini belirten uzmanlar, "TCMB toplantısı ve karar notu sonrasında piyasalardaki erken gevşeme beklentileri büyük ölçüde bertaraf edildiğinden, TL varlıklarda oluşan pozitif ayrışmanın halen daha etkisini koruduğu görülüyor. Ancak, petrol fiyatlarında devam etmekte olan yükseliş hareketi ve ABD-Türkiye arasındaki jeopolitik gerginliğin yeniden boy göstermesi gibi konular TL üzerinde risk yaratma potansiyeli taşımakta" diye konuştu.

Borsa da ise Brexit'e ilişkin gelişmeler ve ticaret savaşlarına yönelik haber akışı yatırımcıların odağında olacak.