6 bini aşan borsanın yolu dolar bazında açık

Birol BOZKURT

Borsa yatırımcılarının son günlerde yüzü gülüyor. 2022’de TL bazında yüzde 190, dolar bazında yüzde 100 artan Borsa İstanbul, 2023 yılında seçim belirsizliğiyle sert kayıplar yaşamıştı.

Seçim belirsizliğinin sona ermesiyle yükselişe geçen borsa 6 bin puanı aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. TL bazında yeni bir yolculuğa başlayan borsa dolar bazında zirvesinden çok uzakta bulunuyor. BIST 100 endeksi dolar cinsinden şu sıralarda 230 seviyesinde.

Endekste son olarak 2013 yılında 500 seviyesinin üzeri test edilmişti. Böylece endeksin dolar cinsindeki zirvesinden yüzde 50 uzakta olduğu görülüyor. 210 dolar seviyesinin destek olduğunu söyleyen uzmanlar bu rakamın üstünde kalındıkça 250-260 doların hedef olacağını söylüyor.

Hızlı yükselişin nedenleri

Borsada yaşanan hızlı yükselişin altındaki nedenlere bakmanın önemli olduğuna dikkat çeken Gedik Yatırım- Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Eda Karadağ, bu nedenleri şöyle sıralıyor; “Öncelikle seçim belirsizliği sona erdi ve hızlı bir şekilde yeni ekonomi yönetimi kuruldu.

Seçim sonrası yapılan ilk TCMB faiz kararı toplantısında faiz artışı gerçekleşti ve bundan sonraki süreç içinde faiz artışlarına devam mesajı verildi. Bu da temmuz ayındaki toplantıya dair beklentileri güçlü tutuyor.

Atılan ve atılacak adımların yanında güven ortamının da oluşturulmaya başlanması ilerleyen süreç açısından daha pozitif algılanacaktır. Ancak şimdilik bu beklenti bile bence piyasaları desteklemekte. Önümüzdeki dönemde, bankalarla ilgili regülasyonların gevşetilme durumu bankacılık sektörünü olumlu etkileyebilir.”

“Döviz fazlası olan şirketler öne çıkacak”

BIST100 endeksinde 6.000- 6.300 bandının secim sonrasında piyasadaki genel beklenti olduğunu söyleyen Perform Portföy- Fon Yöneticisi Altan Aydın, “Daha spesifik fiyatlamalar görebiliriz. Bana göre ihracatçı şirketler, döviz fazlası olan şirketler ve bilançosu kuvvetli beklenen sektörlerde momentum devam edecek. Havacılık, otomotiv, çimento ve gıda sektörlerini beğeniyorum. Ayrıca iletişim, elektrik ve kimya sektörlerinde de dikkat çeken şirketler mevcut” dedi.

“Borsada 210 dolar güçlü destek”

Borsanın dolar bazlı grafiğine bakıldığında yılbaşından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kaybı olduğunu söyleyen Eda Karadağ, “210 dolar seviyesinin üzerinde kaldıkça yükselişini korumasını bekleyebiliriz ve bu durumda yukarıda 250-260 dolar seviyeleri takip edilebilir. 210 dolar seviyesinin altında ise aşağı yönlü devam etmesine neden olabilir. Burada ana destek 210 dolar olarak bulunuyor. TL bazlı grafiğini teknik olarak değerlendirdiğimde ise BIST100 endeksi için ana destek noktasının 5700- 5800 bölgesinden geçiyor” diye konuştu.

“250 dolara doğru yükseliş görebiliriz”

Endekste her ne kadar TL bazında zirve seviye görülse de USD bazında geçtiğimiz yılın kasım ayı seviyelerinde olduğumuza dikkat çeken Altan Aydın, “250 dolar seviyelerine doğru yükseliş görülebileceğini düşünüyorum fakat sektörel ayrışmalara dikkat edilmeli. 5,700 seviyesini önemli bir referans olarak önemsiyorum fakat bizim stratejimiz için daha önemli olan kur ve faizin bulunduğu seviyedir, burada da özellikle kurun bir miktar daha yükselebileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Bilanço beklentileri fiyatlara yanıyor”

Şirketlerin ikinci çeyrek bilanço döneminin yaklaştığını hatırlatan Eda Karadağ, “Temmuz sonuna doğru açıklanması beklenen bilançolar içinde beklentilerin yavaş yavaş fiyatlara yansıtıldığını gözlemliyorum. Hatta zaman daraldıkça bu beklenti, fiyatlamalar üzerinde daha da belirleyici olabilir. Temel kısmındaki başlıklara baktığım zaman bir süre daha borsadaki iyimserliğin devam etmesini bekliyorum. Elbette kısa soluklu düzeltme hareketleriyle karşılaşacağız. Ancak şu an için güçlü bir satış baskısının oluşabileceğini düşünmüyorum” dedi.

Hisse senedi yatırımcı sayısı 106 bin 469 kişi azaldı

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı 30 Haziran haftası itibarıyla 106 bin 469 kişi azaldı. Bir önceki hafta 4 milyon 588 bin 893 olan pay senedi yatırımcı sayısı, geçen hafta 4 milyon 482 bin 424’e geriledi. Aynı hafta pay senedi değeri ise 6,3 trilyon TL’den 6,52 trilyon TL’ye yükseldi.

MKK’nın yatırımcı ve hesap sayılarına göre, önceki hafta 31 milyon 53 bin 207 olan toplam yatırımcı sayısı 31 milyon 66 bin 824 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde bakiyeli yatırımcı sayısı 7 milyon 627 bin 55’ten 7 milyon 528 bin 894’e geriledi. Toplam hesap sayısı 64 milyon 848 bin 892’den 64 milyon 900 bin 711’e geldi.