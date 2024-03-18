Akenerji (AKENR) temettü verecek mi? Şirketten KAP'a açıklama geldi

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (AKENR), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde temettü kararını açıkladı.

Açıklamada, şirketin 2023 yılına ait konsolide finansal tablolarında 5 milyar 39 milyon 858 bin 378 Türk Lirası net dönem kârının yer aldığı ifade edildi.

Buna karşın Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarda ise 1 milyar 801 milyon 817 bin 118 lira 22 kuruş net dönem zararı görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: "Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2023 yılına ait mali tablolarımızda zarar olduğu için kar dağıtımının söz konusu olmadığına, Yönetim Kurulumuzun yukarıda yer alan önerisinin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir."