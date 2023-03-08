Akfen Yenilebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama başlıyor

Talep toplama tarihleri 8-9-10 Mart olarak belirlenen halka arzda, Akfen Yenilenebilir Enerji'de Akfen Holding'e ait 340.37 milyon TL nominal değerli paylar, 9.80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Halka arz büyüklüğü 3.34 milyar TL olacak.

Şirketten yapılan açıklamada, halka arzda Akfen Yenilenebilir Enerji hisselerinin %10'unun şirket çalışanlarına, %20'sinin yurt içi kurumsal ve %20'sinin bireysel yatırımcılara, %50'sinin ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edileceği ifade edildi.

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin Türkiye’nin 18 ilinde 12 HES, 35 GES ve 6 RES projesiyle yaklaşık 700 MW’lık kurulu gücü bulunuyor.