Alves Kablo halka arzı başladı: Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?

Alves Kablo halka arz oluyor. Kaç gün sürecek?, Kaç lot verecek?, Hisse kodu nedir?, Hisse fiyatı nedir?, Eşit dağıtım mı oransal dağıtım mı olacak?, Hangi bankalarda var? İşte detayları...

Alves Kablo halka arzı ne zaman başlayacak? Kaç gün sürecek?

Alves Kablo halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı. Alves Kablo halka arzı, 22-23 Şubat 2024 tarihleri arasında bireysele eşit dağıtım olarak gerçekleşecek.

Alves Kablo kaç lot veriyor?

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş. şirketi 9,45 TL fiyat ile halka arz olacak.



Halka arzı bireysele eşit dağıtım şekilde olacak firma, katılım endeksine uygun olacak. Şirketin lot dağılımı:



- 2.1 Milyon katılım ~ 16 Lot (311 TL).

- 2.5 Milyon katılım ~ 13 Lot (252 TL).

- 2.9 Milyon katılım ~ 11 Lot (213 TL).

- 3.3 Milyon katılım ~ 10 Lot (194 TL).

- 3.7 Milyon katılım ~ 9 Lot (175 TL).

- 4.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (155 TL).

- 4.5 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).

- 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (136 TL).

Alves Kablo hangi bankalarda var?

- A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

- Acar Menkul Değerler A.Ş.

- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

- Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Albaraka Türk Katılım Bankası

- Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

- Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

- Bizim Menkul Değerler A.Ş.

- Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

- Denizbank A.Ş.

- Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Garanti Bankası A.Ş.

- Fibabanka A.Ş.

- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Global Menkul Değerler A.Ş.

- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Halk Bankası A.Ş.

- ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

- ING Menkul Değerler A.Ş.

- ING Bank A.Ş.

- Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- İş Bankası A.Ş.

- InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

- Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Odeabank A.Ş.

- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Pay Menkul Değerler A.Ş.

- PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

- Prim Menkul Değerler A.Ş.

- QNB Finansbank A.Ş.

- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler

- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Şekerbank A.Ş.

- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Türkiye Finans Katılım Banksı A.Ş.

- Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

- Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Vakıflar Bankası A.Ş.

- Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

- Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Ziraat Bankası A.Ş.