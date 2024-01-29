BIST 100 endeksi 8 bin 500 puana yaklaştı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,77 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 8.400,05 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,34 ile spor olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,16 değer kazancıyla 8.346,28 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.500 ve 8.700 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.