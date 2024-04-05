BIST 100 endeksi güne yüzde 1,61 yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 146,86 puan ve yüzde 1,61 değer kazanarak 9.275,88 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,43 ve holding endeksi yüzde 2,84 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, tek kaybettiren ise yüzde 0,21 ile sigorta oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,05 değer kazancıyla 9.129,02 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.350 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.