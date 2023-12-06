BIST 100 endeksi ilk yarıda değer kaydetti (6 Aralık 2023 borsa gün ortası)

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,74 puan azalışla 7.990,68 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,36 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 4,07 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.100 ve 8.160 seviyelerinin direnç, 7.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükselirken 78'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding oldu.