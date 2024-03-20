BIST 100 endeksi yatay seyirde güne başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,60 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 8.932,48 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,03 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,02 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,43 değer kazancıyla 8.929,88 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.200 seviyelerinin direnç, 8.800 ve 8.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.