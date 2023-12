BIST 500'de hangi hisseler yer alıyor?

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre endeks, Yıldız, Ana ve Alt Pazar'da işlem gören paylardan oluşuyor. Yıldız ve Ana Pazar'daki paylar doğrudan Endekse dahil edilirken, eksik kalan kısım ve yedek paylar, Alt Pazar'da işlem gören şirketlerden oluşuyor.

Endekste yer alan hisseler şunlar:

Hisse kodu Hisse adı

1 A1CAP - A1 CAPITAL YATIRIM

2 ACSEL - ACIPAYAM SELULOZ

3 ADEL - ADEL KALEMCILIK

4 ADESE - ADESE GAYRIMENKUL

5 ADGYO -ADRA GMYO

6 AEFES - ANADOLU EFES

7 AFYON - AFYON CIMENTO

8 AGESA - AGESA HAYAT EMEKLILIK

9 AGHOL - ANADOLU GRUBU HOLDING

10 AGYO - ATAKULE GMYO

11 AHGAZ - AHLATCI DOGALGAZ

12 AKBNK - AKBANK

13 AKCNS - AKCANSA

14 AKENR - AK ENERJI

15 AKFGY -AKFEN GMYO

16 AKFYE - AKFEN YEN . ENERJI

17 AKGRT - AKSIGORTA

18 AKMGY -AKMERKEZ GMYO

19 AKSA -AKSA

20 AKSEN -AKSA ENERJI

21 AKSGY - AKIS GMYO

22 AKSUE - AKSU ENERJI

23 AKYHO - AKDENIZ YATIRIM HOLDING

24 ALARK -ALARKO HOLDING

25 ALBRK- ALBARAKA TURK

26 ALCAR - ALARKO CARRIER

27 ALCTL - ALCATEL LUCENT TELETAS

28 ALFAS - ALFA SOLAR ENERJI

29 ALGYO - ALARKO GMYO

30 ALKA - ALKIM KAGIT

31 ALKIM - ALKIM KIMYA

32 ALMAD - ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI

33 ANELE - ANEL ELEKTRIK

34 ANGEN - ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI

35 ANHYT - ANADOLU HAYAT EMEK ..

36 ANSGR - ANADOLU SIGORTA

37 ARASE - DOGU ARAS ENERJI

38 ARCLK - ARCELIK

39 ARDYZ - ARD BILISIM TEKNOLOJILERI

40 ARENA -ARENA BILGISAYAR

41 ARSAN -ARSAN TEKSTIL

42 ARZUM - ARZUM EV ALETLERI

43 ASELS - ASELSAN

44 ASGYO - ASCE GMYO

45 ASTOR- ASTOR ENERJI

46 ASUZU ANADOLU ISUZU

47 ATAGY ATA GMYO

48 ATAKP ATAKEY PATATES

49 ATATP ATP YAZILIM

50 ATEKS AKIN TEKSTIL

51 AVGYO AVRASYA GMYO

52 AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING

53 AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM

54 AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR .

55 AYCES ALTINYUNUS CESME

56 AYDEM AYDEM ENERJI

57 AYEN AYEN ENERJI

58 AYESAYES CELIK HASIR VE CIT

59 AYGAZ AYGAZ

60 AZTEK AZTEK TEKNOLOJI

61 BAGFS BAGFAS

62 BAKAB BAK AMBALAJ

63 BALAT BALATACILAR BALATACILIK

64 BANVT BANVIT

65 BARMA BAREM AMBALAJ

66 BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO

67 BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO

68 BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI

69 BERA BERA HOLDING

70 BEYAZ BEYAZ FILO

71 BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI

72 BIENY BIEN YAPI URUNLERI

73 BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS

74 BIMAS BIM MAGAZALAR

75 BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI

76 BIZIM BIZIM MAGAZALARI

77 BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT .

78 BLCYT BILICI YATIRIM

79 BMSCH BMS CELIK HASIR

80 BMSTL BMS BIRLESIK METAL

81 BNTAS BANTAS AMBALAJ

82 BOBET BOGAZICI BETON SANAYI

83 BORLS BORLEASE OTOMOTIV

84 BOSSA BOSSA

85 BRISA BRISA

86 BRKSN BERKOSAN YALITIM

87 BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM

88 BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK

89 BRSAN BORUSAN BORU SANAYI

90 BRYAT BORUSAN YAT . PAZ .

91 BSOKE BATISOKE CIMENTO

92 BTCIM BATI CIMENTO

93 BUCIM BURSA CIMENTO

94 BURCE BURCELIK

95 BURVA BURCELIK VANA

96 BVSAN BULBULOGLU VINC

97 BYDNR BAYDONER RESTORANLARI

98 CANTE CAN2 TERMIK

99 CCOLA COCA COLA ICECEK

100 CELHA CELIK HALAT

101 CEMAS CEMAS DOKUM

102 CEMTS CEMTAS

103 CEOEM CEO EVENT MEDYA

104 CIMSA CIMSA

105 CLEBI CELEBI

106 CMBTN CIMBETON

107 CMENT CIMENTAS

108 CONSE CONSUS ENERJI

109 COSMO COSMOS YAT . HOLDING

110 CRDFA CREDITWEST FAKTORING

111 CRFSA CARREFOURSA

112 CUSAN CUHADAROGLU METAL

113. CVKMD CVK MADEN

114 CWENE CW ENERJI

115 DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING

116 DAGI DAGI GIYIM

117 DAPGM DAP GAYRIMENKUL

118 DARDL DARDANEL

119 DENGE DENGE HOLDING

120 DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING

121 DERIM DERIMOD

122 DESA DESA DERI

123 DESPC DESPEC BILGISAYAR

124 DEVA DEVA HOLDING

125 DGATE DATAGATE BILGISAYAR

126 DGGYO DOGUS GMYO

127 DGNMO DOGANLAR MOBILYA

128 DITAS DITAS DOGAN

129 DMRGD DMR UNLU MAMULLER

130 DMSAS DEMISAS DOKUM

131 DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM

132 DOAS DOGUS OTOMOTIV

133 DOBUR DOGAN BURDA

134 DOCO DO - CO

135 DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI

136 DOGUB DOGUSAN

137 DOHOL DOGAN HOLDING

138 DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK

139 DURDO DURAN DOGAN BASIM

140 DYOBY DYO BOYA

141DZGYO DENIZ GMYO

142 EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK

143 ECILC ECZACIBASI ILAC

144 ECZYT ECZACIBASI YATIRIM

145 EDATA E - DATA TEKNOLOJI

146 EDIP EDIP GAYRIMENKUL

147 EGEEN - EGE ENDUSTRI

148 EGEPO - NASMED EGEPOL

149 EGGUB - EGE GUBRE

150 EGPRO - EGE PROFIL

151 EGSER - EGE SERAMIK

152 EKGYO - EMLAK KONUT GMYO

153 EKSUN - EKSUN GIDA

154 ELITE - ELITE NATUREL ORGANIK GIDA

155 EMKEL - EMEK ELEKTRIK

156 ENERY - ENERYA ENERJI

157 ENJSA - ENERJISA ENERJI

158 ENKAI - ENKA INSAAT

159 ENSRI - ENSARI DERI

160 EPLAS - EGEPLAST

161 ERBOS - ERBOSAN

162 ERCB - ERCIYAS CELIK BORU

163 EREGL - EREGLI DEMIR CELIK

164 ERSU - ERSU GIDA

165 ESCAR - ESCAR FILO

166 ESCOM - ESCORT TEKNOLOJI

167 ESEN - ESENBOGA ELEKTRIK

168 ETILR - ETILER GIDA

169 EUHOL - EURO YATIRIM HOLDING

170 EUPWR - EUROPOWER ENERJI

171 EUREN - EUROPEN ENDUSTRI

172 EYGYO - EYG GMYO

173 FADE - FADE GIDA

174 FENER - FENERBAHCE FUTBOL

175 FLAP - FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ .

176 FMIZP - F - M IZMIT PISTON

177 FONET - FONET BILGI TEKNOLOJILERI

178 FORMT - FORMET METAL VE CAM

179 FORTE - FORTE BILGI ILETISIM

180 FRIGO - FRIGO PAK GIDA

181 FROTO - FORD OTOSAN

182 FZLGY - FUZUL GMYO

183 GARAN - GARANTI BANKASI

184 GARFA - GARANTI FAKTORING

185 GEDIK - GEDIK Y. MEN . DEG .

186 GEDZA - GEDIZ AMBALAJ

187 GENIL - GEN ILAC

188 GENTS - GENTAS

189 GEREL - GERSAN ELEKTRIK

190 GESAN - GIRISIM ELEKTRIK SANAYI

191 GIPTA - GIPTA OFIS KIRTASIYE

192 GLBMD - GLOBAL MEN . DEG .

193 GLCVY - GELECEK VARLIK YONETIMI

194 GLRYH - GULER YAT . HOLDING

195 GLYHO - GLOBAL YAT . HOLDING

196 GMTAS - GIMAT MAGAZACILIK

197 GOKNR - GOKNUR GIDA

198 GOLTS - GOLTAS CIMENTO

199 GOODY - GOOD - YEAR

200 GOZDE - GOZDE GIRISIM

201 GRSEL - GUR - SEL TURIZM TASIMACILIK

202 GRTRK - GRAINTURK TARIM

203 GSDDE - GSD DENIZCILIK

204 GSDHO - GSD HOLDING

205 GSRAY - GALATASARAY SPORTIF

206 GUBRF - GUBRE FABRIK .

207 GWIND - GALATA WIND ENERJI

208 GZNMI - GEZINOMI SEYAHAT

209 HALKB - T. HALK BANKASI

210 HATEK - HATAY TEKSTIL

211 HATSN - HATSAN GEMI

212 HDFGS - HEDEF GIRISIM

213 HEDEF - HEDEF HOLDING

214 HEKTS - HEKTAS

215 HKTM - HIDROPAR HAREKET KONTROL

216 HLGYO - HALK GMYO

217 HTTBT - HITIT BILGISAYAR

218 HUBVC - HUB GIRISIM

219 HUNER - HUN YENILENEBILIR ENERJI

220 HURGZ - HURRIYET GZT .

221 ICBCT - ICBC TURKEY BANK

222 ICUGS - ICU GIRISIM

223 IDEAS - IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER

224 IDGYO - IDEALIST GMYO

225 IEYHO - ISIKLAR ENERJI YAPI HOL .

226 IHAAS - IHLAS HABER AJANSI

227 IHEVA - IHLAS EV ALETLERI

228 IHGZT - IHLAS GAZETECILIK

229 IHLAS - IHLAS HOLDING

230 IHLGM - IHLAS GAYRIMENKUL

231 IHYAY - IHLAS YAYIN HOLDING

232 IMASM - IMAS MAKINA

233 INDES - INDEKS BILGISAYAR

234 INFO - INFO YATIRIM

235 INGRM - INGRAM BILISIM

236 INTEM - INTEMA

237 INVEO - INVEO YATIRIM HOLDING

238 INVES - INVESTCO HOLDING

239 IPEKE - IPEK DOGAL ENERJI

240 ISBIR - ISBIR HOLDING

241 ISCTR - IS BANKASI ( C )

242 ISDMR - ISKENDERUN DEMIR CELIK

243 ISFIN - IS FIN.KIR .

244 ISGSY - IS GIRISIM

245 ISGYO - IS GMYO

246 ISKPL - ISIK PLASTIK

247 ISMEN - IS Y. MEN . DEG .

248 ISSEN - ISBIR SENTETIK DOKUMA

249 IZENR - IZDEMIR ENERJI

250 IZFAS - IZMIR FIRCA

251 IZINV - IZ YATIRIM HOLDING

252 IZMDC - IZMIR DEMIR CELIK

253 JANTS - JANTSA JANT SANAYI

254 KAPLM - KAPLAMIN

255 KAREL - KAREL ELEKTRONIK

256 KARSN - KARSAN OTOMOTIV

257 KARTN - KARTONSAN

258 KARYE - KARTAL YEN . ENERJI

259 KATMR - KATMERCILER EKIPMAN

260 KAYSE - KAYSERI SEKER FABRIKASI

261 KCAER - KOCAER CELIK

262 KCHOL - KOC HOLDING

263 KERVT - KEREVITAS GIDA

264 KFEIN - KAFEIN YAZILIM

265 KGYO - KORAY GMYO

266 KIMMR - KIM MARKET - ERSAN ALISVERIS

267 KLGYO -KILER GMYO

268 KLKIM - KALEKIM KIMYEVI MADDELER

269 KLMSN - KLIMASAN KLIMA

270 KLRHO - KILER HOLDING

271 KLSER - KALESERAMIK

272 KLSYN - KOLEKSIYON MOBILYA

273 KMPUR - KIMTEKS POLIURETAN

274 KNFRT - KONFRUT GIDA

275 KONKA - KONYA KAGIT

276 KONTR - KONTROLMATIK TEKNOLOJI

277 KONYA - KONYA CIMENTO

278 KOPOL - KOZA POLYESTER

279 KORDS - KORDSA TEKNIK TEKSTIL

280 KOZAA - KOZA MADENCILIK

281 KOZAL - KOZA ALTIN

282 KRDMD - KARDEMIR ( D )

283 KRGYO - KORFEZ GMYO

284 KRONT - KRON TEKNOLOJI

285 KRPLS - KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ

286 KRSTL - KRISTAL KOLA

287 KRTEK - KARSU TEKSTIL

288 KRVGD - KERVAN GIDA

289 KSTUR - KUSTUR KUSADASI TURIZM

290 KTLEV - KATILIMEVIM TAS . FIN .

291 KTSKR - KUTAHYA SEKER FABRIKASI

292 KUTPO - KUTAHYA PORSELEN

293 KUYAS - KUYAS YATIRIM

294 KZBGY - KIZILBUK GYO

295 KZGYO - KUZUGRUP GMYO

296 LIDER - LDR TURIZM

297 LIDFA - LIDER FAKTORING

298 LINK - LINK BILGISAYAR

299 LKMNH - LOKMAN HEKIM SAGLIK

300 LOGO - LOGO YAZILIM

301 LRSHO - LORAS HOLDING

302 LUKSK - LUKS KADIFE

303 MAALT - MARMARIS ALTINYUNUS

304 MACKO - MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI

305 MAGEN - MARGUN ENERJI

306 MAKIM - MAKIM MAKINE

307 MAKTK - MAKINA TAKIM

308 MANAS - MANAS ENERJI YONETIMI

309 MARKA - MARKA YATIRIM HOLDING

310 MARTI - MARTI OTEL

311 MAVI - MAVI GIYIM

312 MEDTR - MEDITERA TIBBI MALZEME

313 MEGAP - MEGA POLIETILEN

314 MEKAG - MEKA BETON

315 MEPET - METRO PETROL VE TESISLERI

316 MERCN - MERCAN KIMYA

317 MERIT - MERIT TURIZM

318 MERKO - MERKO GIDA

319 METRO -METRO HOLDING

320 METUR - METEMTUR YATIRIM

321 MGROS - MIGROS TICARET

322 MHRGY - MHR GMYO

323 MIATK - MIA TEKNOLOJI

324 MIPAZ - MILPA

325 MNDRS - MENDERES TEKSTIL

326 MNDTR - MONDI TURKEY

327 MOBTL - MOBILTEL ILETISIM

328 MPARK - MLP SAGLIK

329 MRGYO - MARTI GMYO

330 MRSHL - MARSHALL

331 MSGYO - MISTRAL GMYO

332 MTRKS - MATRIKS BILGI DAGITIM

333 MZHLD - MAZHAR ZORLU HOLDING

334 NATEN - NATUREL ENERJI

335 NETAS - NETAS TELEKOM .

336 NIBAS - NIGBAS NIGDE BETON

337 NTGAZ - NATURELGAZ

338 NTHOL - NET HOLDING

339 NUGYO - NUROL GMYO

340 NUHCM - NUH CIMENTO

341 OBASE - OBASE BILGISAYAR

342 ODAS - ODAS ELEKTRIK

343 OFSYM - OFIS YEM GIDA

344 ONCSM - ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER

345 ORCAY - ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI

346 ORGE - ORGE ENERJI ELEKTRIK

347 ORMA - ORMA ORMAN MAHSULLERI

348 OSMEN - OSMANLI MENKUL

349 OSTIM - OSTIM ENDUSTRIYEL YAT

350 OTKAR - OTOKAR

351 OYAKC - OYAK CIMENTO

352 OYLUM - OYLUM SINAI YATIRIMLAR

353 OYYAT - OYAK YATIRIM MENKUL

354 OZGYO - OZDERICI GMYO

355 OZKGY - OZAK GMYO

356 OZRDN - OZERDEN AMBALAJ

357 OZSUB - OZSU BALIK

358 PAGYO - PANORA GMYO

359 PAMEL - PAMEL ELEKTRIK

360 PAPIL - PAPILON SAVUNMA

361 PARSN - PARSAN

362 PASEU - PASIFIK EURASIA LOJISTIK

363 PCILT - PC ILETISIM MEDYA

364 PEGYO - PERA GMYO

365 PEKGY - PEKER GMYO

366 PENGD - PENGUEN GIDA

367 PENTA - PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM

368 PETKM - PETKIM

369 PETUN - PINAR ET VE UN

370 PGSUS - PEGASUS

371 PINSU - PINAR SU

372 PKART - PLASTIKKART

373 PKENT - PETROKENT TURIZM

374 PLTUR - PLATFORM TURIZM

375 PNLSN - PANELSAN CATI CEPHE

376 PNSUT - PINAR SUT

377 POLHO - POLISAN HOLDING

378 POLTK - POLITEKNIK METAL

379 PRDGS - PARDUS GIRISIM

380 PRKAB - TURK PRYSMIAN KABLO

381 PRKME - PARK ELEK.MADENCILIK

382 PRZMA - PRIZMA PRESS MATBAACILIK

383 PSDTC - PERGAMON DIS TICARET

384 PSGYO - PASIFIK GMYO

385 QUAGR - QUA GRANITE HAYAL YAPI

386 RALYH - RAL YATIRIM HOLDING

387 RAYSG - RAY SIGORTA

388 REEDR - REEDER TEKNOLOJI

389 RNPOL - RAINBOW POLIKARBONAT

390 RODRG - RODRIGO TEKSTIL

391 RTALB - RTA LABORATUVARLARI

392 RUBNS - RUBENIS TEKSTIL

393 RYGYO - REYSAS GMYO

394 RYSAS - REYSAS LOJISTIK

395 SAFKR - SAFKAR EGE SOGUTMACILIK

396 SAHOL - SABANCI HOLDING

397 SAMAT - SARAY MATBAACILIK

398 SANEL - SANEL MUHENDISLIK

399 SANFM - SANIFOAM ENDUSTRI

400 SANKO - SANKO PAZARLAMA

401 SARKY - SARKUYSAN

402 SASA - SASA POLYESTER

403 SAYAS - SAY YENILENEBILIR ENERJI

404 SDTTR - SDT UZAY VE SAVUNMA

405 SEGYO - SEKER GMYO

406 SEKFK - SEKER FIN . KIR .

407 SEKUR - SEKURO PLASTIK

408 SELEC - SELCUK ECZA DEPOSU

409 SELGD - SELCUK GIDA

410 SELVA - SELVA GIDA

411 SEYKM - SEYITLER KIMYA

412 SILVR - SILVERLINE ENDUSTRI

413 SISE - SISE CAM

414 SKBNK - SEKERBANK

415 SKTAS - SOKTAS

416 SMART - SMARTIKS YAZILIM

417 SMRTG - SMART GUNES ENERJISI TEK .

418 SNGYO - SINPAS GMYO

419 SNICA - SANICA ISI SANAYI

420 SNPAM - SONMEZ PAMUKLU

421 SOKE - SOKE DEGIRMENCILIK

422 SOKM - SOK MARKETLER TICARET

423 SONME - SONMEZ FILAMENT

424 SRVGY - SERVET GMYO

425 SUMAS - SUMAS SUNI TAHTA

426 SUNTK - SUN TEKSTIL

427 SUWEN - SUWEN TEKSTIL

428 TABGD - TAB GIDA

429 TARKM - TARKIM BITKI KORUMA

430 TATEN - TATLIPINAR ENERJI URETIM

431 TATGD - TAT GIDA

432 TAVHL - TAV HAVALIMANLARI

433 TBORG - T.TUBORG

434 TCELL - TURKCELL

435 TDGYO - TREND GMYO

436 TEKTU - TEK - ART TURIZM

437 TERA - TERA YATIRIM MENKUL DEGERLER

438 TETMT - TETAMAT GIDA

439 TEZOL - EUROPAP TEZOL KAGIT

440 TGSAS - TGS DIS TICARET

441 THYAO - TURK HAVA YOLLARI

442 TKFEN - TEKFEN HOLDING

443 TKNSA - TEKNOSA IC VE DIS TICARET

444 TLMAN - TRABZON LIMAN

445 TMPOL - TEMAPOL POLIMER PLASTIK

446 TMSN - TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR

447 TNZTP - TAPDI TINAZTEPE

448 TOASO - TOFAS OTO . FAB .

449 TRCAS - TURCAS PETROL

450 TRGYO - TORUNLAR GMYO

451 TRILC - TURK ILAC SERUM

452 TSGYO - TSKB GMYO

453 TSKB - T.S.K.B.

454 TSPOR - TRABZONSPOR SPORTIF

455 TTKOM - TURK TELEKOM

456 ITRAK - TURK TRAKTOR

457 TUCLK - TUGCELIK

458 TUKAS - TUKAS

459 TUPRS - TUPRAS

460 TUREX - TUREKS TURIZM TASIMACILIK

461 TURGG - TURKER PROJE GAYRIMENKUL

462 TURSG - TURKIYE SIGORTA

463 UFUK - UFUK YATIRIM

464 ULAS - ULASLAR TURIZM YAT .

465 ULKER - ULKER BISKUVI

466 ULUFA - ULUSAL FAKTORING

467 ULUSE - ULUSOY ELEKTRIK

468 ULUUN - ULUSOY UN SANAYI

469 UNLU - UNLU YATIRIM HOLDING

470 USAK - USAK SERAMIK

471 UZERB - UZERTAS BOYA

472 VAKBN - VAKIFLAR BANKASI

473 VAKFN - VAKIF FIN . KIR .

474 VAKKO - VAKKO TEKSTIL

475 VANGD - VANET GIDA

476 VBTYZ - VBT YAZILIM

477 VERTU - VERUSATURK GIRISIM

478 VERUS - VERUSA HOLDING

479 VESBE - VESTEL BEYAZ ESYA

480 VESTL - VESTEL

481 VKGYO - VAKIF GMYO

482 VKING - VIKING KAGIT

483 VRGYO - VERA KONSEPT GMYO

484 YAPRK - YAPRAK SUT VE BESI CIFT .

485 YATAS - YATAS

486 YAYLA - YAYLA EN . UR . TUR . VE INS

487 YBTAS - YIBITAS INSAAT MALZEME

488 YEOTK - YEO TEKNOLOJI ENERJI

489 YESIL - YESIL YATIRIM HOLDING

490 YGGYO - YENI GIMAT GMYO

491 YGYO - YESIL GMYO

492 YKBNK - YAPI VE KREDI BANK .

493 YKSLN - YUKSELEN CELIK

494 YONGA - YONGA MOBILYA

495 YUNSA - YUNSA

496 YYAPI - YESIL YAPI

497 YYLGD - YAYLA GIDA

498 ZEDUR -ZEDUR ENERJI

499 ZOREN -ZORLU ENERJI

500 ZRGYO -ZIRAAT GMYO