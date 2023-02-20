Bloomberg'den 'Borsa İstanbul' analizi

Bloomberg’in kıdemli gelişen piyasalar editörü Srinivasan Sivabalan, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası borsada yaşanan gelişmeleri kaleme aldı.

Borsa İstanbul, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir hafta boyunca kapalı kalmıştı. Aranın ardından bir dizi önlemle açılan Borsa İstanbul, yükselişe geçmişti.

Konuyla ilgili olarak bir yazı kaleme alan Bloomberg editörü, “borsaya yönelik ‘önlemlerin’ Türkiye’yi finansal dünyanın normallerinden uzaklaştırdığını” yazdı.

Yazıda, son yıllarda yabancı yatırımcıların borsadan uzaklaştığını hatırlatan Sivabalan, “Hükümet, bir dizi hızlı değişiklikle borsaya nakit pompaladı ve BIST 100 Endeksi’nde 20 milyar dolarlık bir ralli tasarladı. Kağıt üzerinde BIST 100 endeksi hâlâ tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın ama gerçekte Türkiye normal finans dünyasından bir adım daha uzaklaştı” ifadelerini kullandı.

Uluslararası yatırımcılara göre, Türkiye’nin borsada yaptığı değişiklikler ülkeyi kapalı bir piyasaya dönüştürme riskini artırdı.