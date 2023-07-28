Borsa 7000 puanı test ediyor
Borsa İstanbul BIST 100 endeksindeki rekorlar, haftanın son işlem gününde de devam ediyor. BIST 100, 10.45 itibarıyla günlük 126 puanlık yükselişle 6.988 puandan işlem görüyor. Endeks, cuma günü yüzde 1,8 yükselerek 7000 puan eşiğine biraz daha yaklaştı.
Borsa, cuma gününe yüzde 1,01'lik yükselişle 6.925 puandan başlamıştı.
BIST 100 endeksi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun yapıldığı 28 Mayıs'tan önce 4580 puan seviyesinde bulunuyordu.
Endeks, seçim sonrasındaki hızlı yükselişin de etkisiyle 2023'te yatırımcısına yüzde 25,3 oranında kazandırdı.
Alt endekslere bakıldığında ise faktöring endeksi yüzde 7'nin üzerinde yükselerek ilk sırada yer alıyor. Bankacılık endeksinde günlük yüzde 4,4 yükseliş ile ikinci sırada yer alıyor.
Holding endeksi ise yüzde 1,2 oranında yatırımcısına kazandırdı.