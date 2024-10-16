Borsa 9 bin puanın altında (16 Ekim 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,23 puan ve yüzde 0,13 azalışla 8.849,06 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,45 ve holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile ticaret, en fazla kaybettiren yüzde 0,77 ile iletişim oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,85 değer kazanarak 8.860,30 puandan tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.710 ve 8.475 puanın destek, 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.