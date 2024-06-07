Borsa güne yüzde 0,42 yükselişle başladı (7 Haziran 2024 BIST 100 endeksi)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 10.322,45 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,76 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.322,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,99 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,17 ile sigorta oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 azalışla 10.279,69 puanla tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.