Borsa güne yüzde 0,52 yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,48 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 9.393,46 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile metal ana sanayi olurken, tek kaybettiren yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,62 değer kazancıyla 9.344,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.