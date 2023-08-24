Borsa günü 1,45 puan düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 110,3 puan azalırken, toplam işlem hacmi 224,9 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 8,46 artarken, holding endeksi yüzde 2,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 4,88 ile taş, toprak oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 54,50 puan ve yüzde 0,67 düşüşle 8.040,84 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 75'si geriledi. Yapı Kredi, Türkiye İş Bankası, Türk Hava Yolları, Akbank ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 1.921 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 1.921 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 3,1 üzerinde 1 milyon 676 bin 562 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27.1832 lira, satışta 29.5028 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27.1546 lira, satışta 27.2634 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda, saat 18.50 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2640, dolar/yen paritesi de 145,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 azalışla 82,5 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla pozitif bir seyir izlediğini belirten analistler, yatırımcıların odağında yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın olacağını bildirdi.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 ile Nisan 2020'deki Kovid-19 salgını sonrasındaki en keskin düşüşünü kaydettiğini söyleyen analistler, buna karşın aynı dönemde yeni konut satışlarının aylık bazda yüzde 4,4 artışla 714 bine çıkarak beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesine dikkati çekti.

Analistler, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), bugün, piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışına giderek politika faizini 750 baz puan yükselişle yüzde 25'e çıkardığını ifade ederek, kararın ardından Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) karar sonrası yaklaşık 30 baz puan gerileyerek 383,4 baz puana indiğini ifade etti.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da büyüme ve ABD'de Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmanın takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.400 ve 7.300 puanın destek, 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.