Borsa günü 1,50 puanlık yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 114,81 puan artarken, toplam işlem hacmi 75,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,92, holding endeksi ise yüzde 1,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,32 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,78 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 68'i prim yaptı, 30'u geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sabancı Holding, Mia Teknoloji ve İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 1.985 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.985 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 1 milyon 870 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,92'den, bileşik getirisi de yüzde 41,51'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,6328 lira, satışta 28,7476 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,5963 lira, satışta 28,7109 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2450, dolar/yen paritesi de 150,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 3,4 azalışla 78,2 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Kasım ile biten haftada 231 bine yükselerek piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede Philadelphia Fed İmalat Endeksi, kasımda -5,9 ile beklentilerin üstüne çıkmasına rağmen sektördeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Çin ekonomisinde resesyon endişelerinin güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

ABD'de açıklanan verilerin hem iş gücü piyasasında yumuşamaya işaret ettiğini hem de ABD ekonomisinde de resesyon endişelerinin artabileceğini ortaya koyduğunu dile getiren analistler, bunun da ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik beklentileri güçlendirdiğini söyledi.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 seviyesinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.