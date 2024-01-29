Borsa günü 1,50 puanlık yükselişle tamamladı

Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,71 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise 1,75 ile sigorta oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 28'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik ve Pegasus Hava Taşımacılığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2023 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2023 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 4,1 azalışla 1 milyon 971 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,38'den bileşik getirisi de yüzde 43,26'dan gerçekleşti.

Dolar kuru: alış ve satış fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,2637 lira, satışta 30,3849 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,2131 lira, satışta 30,3342 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 147,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 azalışla 81,6 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarını açıklayacağı haftaya karışık bir seyirle başladığını ifade ederek, yurt içi piyasaların pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı, konut fiyat endeksi, Avro Bölgesinde ve Almanya'da büyüme, Japonya'da işsizlik oranının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.560 ve 8.650 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.