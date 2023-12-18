Borsa günü 2,54 puanlık düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 203,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 78,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 5,88 ile turizm oldu.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89'u prim yaptı, 11'i geriledi. Türkiye İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2022 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2022 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 954 bin liraya geriledi.

İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,34'ten, bileşik getirisi de yüzde 37,28'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,9850 lira, satışta 29,1012 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,9644 lira, satışta 29,0804 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda son durum

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2650, dolar/yen paritesi de 142,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içinde gözlerin bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 puanın destek, 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.