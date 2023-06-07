Borsa günü 3,20 yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 172,39 puan artarken, toplam işlem hacmi 116,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,39, holding endeksi yüzde 4,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok kaybettiren ise yüzde 0,18 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, haftanın devamında yoğunlaşacak makroekonomik veri takvimi öncesi küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta atılacak adımları fiyatlama konusunda yatırımcıların temkinli davrandıkları görülüyor.

Faiz beklentisi devam ediyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 65,5 ihtimalle politika faizini sabit tutacağının öngörüldüğünü aktaran analistler, nihai faiz oranının yüzde 5,25-5,50 seviyesinde belirleneceğine yönelik beklentilerin de güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise Japonya'da ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.600 ve 5.700 seviyelerinin direnç, 5.400 ve 5.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

En çok işlem gören hisse senetleri

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 217,04 puan ve yüzde 3,62 yükselişle 6.214,88 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 15'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Akbank, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​Altının onsu 1.957 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.957 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,7 kazançla 1 milyon 475 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 23,0049 lira, satışta 23,0971 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 21,4415 lira, satışta 21,5274 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalar

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2460, dolar/yen paritesi de 139,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,7 artışla 77,2 dolardan işlem görüyor.