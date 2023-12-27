Borsa günü düşüşle tamamladı: Bugün en çok kazandıran hisseler hangileri oldu!

BIST 100, son saate girildiğinde yatay bir görünümünü aşağı yönlü bozarak 7.300 puanın altına sarktı. Güne düşüşle başlayan endeks, 7.215 puana kadar geriledikten sonra gelen alımlarla gün içinde 7.365 puana kadar yükselse de kapanışa doğru gelen satışlarla %0,5 oranında düşüşle 7.250 puan bandına kadar geriledi.

Borsa İstanbul’da bugün turizm, bilişim ve metal sektörü en çok talep gören sektörler oldu. Son saate girildiğinde bankacılık endeksindeki düşüş, BIST’e aşağı yönlü baskılarken inşaat, mali ve ulaştırma düşüş gören diğer endeksler oldu.

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında bugün en çok yükselen beş hisse şu şekilde:

- MIATK

- YEOTK

- KONTR

- AKFYE

- EUPWR

Bugün BIST 100’de en çok düşen beş hisse ise şöyle:

- SKBNK

- GUBRF

- ISGYO

- AHGAZ

- AKBNK

BIST 100’de en çok düşen ilk 4 hisse taban fiyatına gerilemesiyle dikkat çekti. AKBNK ise %5’e yakın düşüşle bankacılık sektöründe de en çok gerileyen hisse oldu.

Borsa İstanbul genelinde kapanışa doğru 17 hisse tavan fiyatına ulaştı, 8 hisse ise taban fiyatından işlem görüyordu.