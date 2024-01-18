Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,28 puan azalırken, toplam işlem hacmi 91,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,90, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,41 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,15 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Japonya'da enflasyon, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile 2. el konut satışlarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 puanın destek, 8.150 ve 8.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.