Borsa günün ilk yarısında yüzde 0,13 değer kazandı

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,22 puan artışla 8.485,52 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 38,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,64 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini beklenenden daha uzun süre sabit tutabileceğine yönelik fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin Fed'in faiz kararı ve toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildiğini söyledi.

Fed'in bu akşam politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, yıl başında bankanın yüzde 85 ihtimalle ilk faiz indirimini martta yapacağının öngörüldüğünü, buna karşın açıklanan makroekonomik veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleriyle birlikte bu fiyatlamaların yüzde 88 ihtimalle mayısa taşındığını dile getirdi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Fed'in faiz kararının yanı sıra Almanya'da enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.530 ve 8.570 seviyelerinin direnç, 8.400 ve 8.250 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.