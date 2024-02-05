Borsa haftaya yükselişle başladı; 8.716 puandan işlem görüyor

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,89 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 8.716,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,96 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,26 ile spor oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,23 değer kazancıyla 8.665,68 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviyeyi de 8.762,89 puana taşıdı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.600 ve 8.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.